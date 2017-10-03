Что думают в Национальной стрелковой ассоциации о стрельбе в Лас-Вегасе?

3 октября 2017 года, 17:01

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117969

После самой кровавой стрельбы в американской истории демократы в понедельник обрушились на Национальную стрелковую ассоциацию (National Rifle Association), однако представители NRA пока молчат.На сайте NRA, а также на их страничках в Твиттер и Facebook, где обычно новости обновляются каждый день, никаких новостей за последний день не обнаружено. Однако не следует считать, что мощная лоббистская организация Вашингтона сидит, сложа руки.«Они пытаются выяснить, что случилось, - сказал Ричард Фельдман (Richard Feldman), бывший лоббист из NRA и автор книги 2011 года «Рикошет: исповедь оружейного лоббиста». – В первую очередь необходимо узнать о личности стрелка. Уже разносятся призывы к любым запретам на все виды оружия, еще до того как стало известно, что произошло. А важно ведь не из какого оружия стреляли, а кто стрелял, и как это оружие к нему попало».Местные правоохранительные органы заявили, что злоумышленник Стивен Паддок (Stephen Paddock) хранил в своем номере 23 единицы огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества и боеприпасы. Остается пока неясным – как и где он собрал внушительный арсенал и на законных ли основаниях.