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Главная страница → Раздел: ПолитикаЧто думают в Национальной стрелковой ассоциации о стрельбе в Лас-Вегасе?
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Что думают в Национальной стрелковой ассоциации о стрельбе в Лас-Вегасе?


Что думают в Национальной стрелковой ассоциации о стрельбе в Лас-Вегасе?
Фото: AmericaRU.com
После самой кровавой стрельбы в американской истории демократы в понедельник обрушились на Национальную стрелковую ассоциацию (National Rifle Association), однако представители NRA пока молчат.

На сайте NRA, а также на их страничках в Твиттер и Facebook, где обычно новости обновляются каждый день, никаких новостей за последний день не обнаружено. Однако не следует считать, что мощная лоббистская организация Вашингтона сидит, сложа руки.

«Они пытаются выяснить, что случилось, - сказал Ричард Фельдман (Richard Feldman), бывший лоббист из NRA и автор книги 2011 года «Рикошет: исповедь оружейного лоббиста». – В первую очередь необходимо узнать о личности стрелка. Уже разносятся призывы к любым запретам на все виды оружия, еще до того как стало известно, что произошло. А важно ведь не из какого оружия стреляли, а кто стрелял, и как это оружие к нему попало».

Местные правоохранительные органы заявили, что злоумышленник Стивен Паддок (Stephen Paddock) хранил в своем номере 23 единицы огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества и боеприпасы. Остается пока неясным – как и где он собрал внушительный арсенал и на законных ли основаниях.
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