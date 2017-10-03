Загадка о пропаже рейса 370 так и остается загадкой

Фото: AmericaRU.com
Последний отчет австралийского транспортного бюро безопасности касательно поисков самолета, который был дан в январе, признает, что затраченные усилия не приблизили даже к установлению места падения. Это несмотря на то, что площадь поиска сильно сузилось до 25 тысяч квадратных километров (9 650 квадратных миль) в районе Индийского океана.
Напомним, что «Боинг-777», перевозивший 227 пассажиров и 12 членов экипажа, пропал 8 марта 2014 года, направляясь из Куала-Лумпура в Пекин. Были задействованы самые разные методы поиска, такие как изучение спутниковых снимков и исследование океанских дрейфов, выбросивших некоторые обломки самолета с Индийского океана на восточное побережье Африки. После 1046 дней безрезультатных поисков правительства Малайзии, Китая и Австралии окончательно свернули поисковые работы.
«Причины крушения борта «МН370» не могут быть установлены до тех пор, пока не будет найден сам самолет», - говорится в отчете на 440 страниц.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Новый посол США в России встретился с Путиным →
- В Йемене убито пять лидеров-хуситов в ходе воздушной операции →
- В Австрии запретили носить паранджу →
- США «прощупывает почву» в переговорах с Северной Кореей →
- Охота на геев в Египте: шестеро заключенных пройдут принудительное ректальное обследование →
- Из-за давки на мосту в Мумбаи погибли 22 человека →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117967
http://www.americaru.com/news/117967