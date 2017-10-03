Загадка о пропаже рейса 370 так и остается загадкой

3 октября 2017 года, 16:17

Фото: AmericaRU.com

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Отчет о трехлетнем поиске рейса 370 авиакомпании «Малайзия» дал понять - узнать что-либо о судьбе 239 пропавших людей «почти немыслимо».Последний отчет австралийского транспортного бюро безопасности касательно поисков самолета, который был дан в январе, признает, что затраченные усилия не приблизили даже к установлению места падения. Это несмотря на то, что площадь поиска сильно сузилось до 25 тысяч квадратных километров (9 650 квадратных миль) в районе Индийского океана.Напомним, что «Боинг-777», перевозивший 227 пассажиров и 12 членов экипажа, пропал 8 марта 2014 года, направляясь из Куала-Лумпура в Пекин. Были задействованы самые разные методы поиска, такие как изучение спутниковых снимков и исследование океанских дрейфов, выбросивших некоторые обломки самолета с Индийского океана на восточное побережье Африки. После 1046 дней безрезультатных поисков правительства Малайзии, Китая и Австралии окончательно свернули поисковые работы.«Причины крушения борта «МН370» не могут быть установлены до тех пор, пока не будет найден сам самолет», - говорится в отчете на 440 страниц.