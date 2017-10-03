Важная причина не пропускать завтрак

3 октября 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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В новом исследовании питания, проведенном американскими кардиологами, выяснилось, что завтрак необходим для здоровья сердца.Оказалось, что взрослые, которые пропускают завтрак, больше забивают свои артерии, чем те, кто постоянно принимает еду с утра. Таким образом, завтрак напрямую влияет на здоровье сердца и сосудов. У тех, кто завтракает, меньше вероятность образования бляшек в артериях.Бляшки - это отложения жира, кальция и других веществ, которые могут накапливаться в артериях, заставляя их затвердевать и сужаться – состояние называется атеросклерозом. Он может привести к сердечным приступам, инсультам и другим осложнениям. По словам Хосе Пенальво из школы питания Фуфмана из университета Тафтса в Бостоне, есть несколько причин, по которым отказ от утренней еды может способствовать риску атеросклероза.Самая важная – это накопление вредных привычек. Таке люди, как правило, едят много, и, например, предпочитают сомнительные пищевые продукты.Исследование включало более 4000 взрослых людей в возрасте от 40 до 54 лет. Большинство испытуемых, 70 процентов, ели низкокалорийный завтрак.