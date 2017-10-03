Все больше людей, сменивших пол, жалеют об этом

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Профессор Мирослав Джорджевич из Мичигана, который специализируется на пластической хирургии по смене пола, заявил, что за последние 20 лет средний возраст пациентов упал с 45 до 21, причем семь пациентов из десяти - мужчины, которые хирургически удалили свои гениталии и захотели повторно присоединить их. Пять лет назад Джорджевич выполнил свою первую операцию по пересадке полового органа. В настоящее время он ведет переговоры с шестью потенциальными клиентами по операциям по смене пола, которые хотят вернуть то, что у них было.
Джорджевич рассказал, что чаще всего гендерная дисфория наступает у тех, кто пытается изменить пол еще до совершеннолетия. «Через 5-10 лет у людей наступает разочарование. Я не беру слишком молодых людей в пациенты, поскольку я переживаю за то, что произойдет в их уме», - отметил он.
Ранее дктор Хелен Уэбберли, врач общей практики в Монмушире, попала под соедствие за предоставление гормональных препаратов 12-летнему человеку с гендерной дисфорией. Президент Американского колледжа педиатров (APC), доктор Мишель Кретелла, выступала против гормональных препаратов несовершеннолетних из-за запутанности по поводу пола. «Это жестокое обращение с детьми», - считает она.
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