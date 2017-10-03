Все больше людей, сменивших пол, жалеют об этом

3 октября 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Американские хирурги по смене пола отмечают увеличение числа пациентов, желающих вернуть биологический пол. Все большее число людей, которые прошли операцию, жалеют об этом.Профессор Мирослав Джорджевич из Мичигана, который специализируется на пластической хирургии по смене пола, заявил, что за последние 20 лет средний возраст пациентов упал с 45 до 21, причем семь пациентов из десяти - мужчины, которые хирургически удалили свои гениталии и захотели повторно присоединить их. Пять лет назад Джорджевич выполнил свою первую операцию по пересадке полового органа. В настоящее время он ведет переговоры с шестью потенциальными клиентами по операциям по смене пола, которые хотят вернуть то, что у них было.Джорджевич рассказал, что чаще всего гендерная дисфория наступает у тех, кто пытается изменить пол еще до совершеннолетия. «Через 5-10 лет у людей наступает разочарование. Я не беру слишком молодых людей в пациенты, поскольку я переживаю за то, что произойдет в их уме», - отметил он.Ранее дктор Хелен Уэбберли, врач общей практики в Монмушире, попала под соедствие за предоставление гормональных препаратов 12-летнему человеку с гендерной дисфорией. Президент Американского колледжа педиатров (APC), доктор Мишель Кретелла, выступала против гормональных препаратов несовершеннолетних из-за запутанности по поводу пола. «Это жестокое обращение с детьми», - считает она.