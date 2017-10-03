Эксперты считают, что мы найдем внеземную разумную жизнь в течение 20 лет

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Он твердо верит, что мы невероятно близки к тому, чтобы ответить на вопрос, действительно ли мы одни. Фактически, он готов поспорить, что мы находимся всего в нескольких десятках лет от доказательства того, что существуют инопланетяне. Недавно Шостак заявил, что он «готов с каждым человеком поспорить на чашку кофе, что мы найдем разумную жизнь в течение 20 лет».
На данный момент самая многообещающая возможность заключается в том, что мы обнаружим какую-то микробную жизнь на других планетах Солнечной системы. Пока нет никаких признаков, что мы можем найти развитую разумную жизнь по соседству. Шостак отмечает, что, хотя он считает, что мы обнаружим неоспоримое доказательство разумной жизни в других частях Вселенной в течение 20 лет, не обязательно, что мы действительно встретимся или будем общаться с чужой цивилизацией напрямую.
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