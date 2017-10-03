Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:57 am | Чикаго 4:57 am | Сан-Франциско 2:57 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессМимо Земли пролетит астероид размером с дом
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мимо Земли пролетит астероид размером с дом


Мимо Земли пролетит астероид размером с дом
Фото: AmericaRU.com
Астероид размером с жилой дом пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего 30 тысяч километров на следующей неделе.

Астероид 2012 TC4 подойдет максимально близко к Земле 12 октября. Эксперты отследили космический осколок с использованием гигантского телескопа в Чили Это первый раз, когда астероид замечен через пять лет после исчезновения в 2012 году.

Ученые описывают расстояние, на котором астероид пролетит мимо планеты, как «чертовски близкое». Осколок материи составляет в диаметре около 3 метров. Впервые он пролетел мимо нашей планеты в октябре 2012 года, а затем исчез. Его вновь увидели в прошлом месяце.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117959
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus