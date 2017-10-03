Мимо Земли пролетит астероид размером с дом

Фото: AmericaRU.com
Астероид 2012 TC4 подойдет максимально близко к Земле 12 октября. Эксперты отследили космический осколок с использованием гигантского телескопа в Чили Это первый раз, когда астероид замечен через пять лет после исчезновения в 2012 году.
Ученые описывают расстояние, на котором астероид пролетит мимо планеты, как «чертовски близкое». Осколок материи составляет в диаметре около 3 метров. Впервые он пролетел мимо нашей планеты в октябре 2012 года, а затем исчез. Его вновь увидели в прошлом месяце.
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