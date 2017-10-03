Самый дорогой iPhone – самый желанный

Фото: AmericaRU.com
По данным нового опроса, проведенного компанией «RBC Capital Markets» среди 4000 человек, 28% респондентов выразили интерес к покупке iPhone X, 17% респондентов выразили заинтересованность в iPhone 8, 20% - к iPhone 8 Plus. Опрос также показал, что 57% людей, заинтересованных в iPhone X, скорее всего, предпочтут более дорогую модель на 256 ГБ, а не на 64 ГБ, которая стоит на 150 долларов дороже.
Многие пользователи, которые хотели нового дизайна iPhone, ждут поступления в продажу iPhone X и не покупают iPhone 8. Известный аналитик Мин-Чи Го (Ming-Chi Kuo) считает, что продажи iPhone X будут стремительно расти, как только Apple выставит его на продажу.
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