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Главная страница → Раздел: ЭкономикаСамый дорогой iPhone – самый желанный
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Самый дорогой iPhone – самый желанный


Самый дорогой iPhone – самый желанный
Фото: AmericaRU.com
Предварительные заказы iPhone X не будут открывать еще несколько недель, но спрос на будущий флагманский iPhone от Apple уже достиг высокого уровня.

По данным нового опроса, проведенного компанией «RBC Capital Markets» среди 4000 человек, 28% респондентов выразили интерес к покупке iPhone X, 17% респондентов выразили заинтересованность в iPhone 8, 20% - к iPhone 8 Plus. Опрос также показал, что 57% людей, заинтересованных в iPhone X, скорее всего, предпочтут более дорогую модель на 256 ГБ, а не на 64 ГБ, которая стоит на 150 долларов дороже.

Многие пользователи, которые хотели нового дизайна iPhone, ждут поступления в продажу iPhone X и не покупают iPhone 8. Известный аналитик Мин-Чи Го (Ming-Chi Kuo) считает, что продажи iPhone X будут стремительно расти, как только Apple выставит его на продажу.
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