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Главная страница → Раздел: ЭкономикаСамые неблагополучные города Америки
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Самые неблагополучные города Америки


Самые неблагополучные города Америки
Фото: AmericaRU.com
Новый анализ показал растущее неравенство между городами. Составлен рейтинг самых неблагополучных мест в Америке.

В Соединенных Штатах наблюдается растущий географический экономический разрыв, наиболее ярко наблюдавшийся в месяцы, предшествующие выборам в 2016 году. Сегодня один из шести американцев живет в местах, которые считаются экономически «проблемными». Более 84 миллионов живут в общинах, которые считаются процветающими.

«У вас на самом деле действительно сильная, быстро развивающаяся, непропорциональная картина роста в элитных сообществах, - отметил Джон Леттьери (John Lettieri), старший директор EIG по политике и стратегии. - Разрыв увеличивается между верхним и нижним пределом благополучия – общество расходится в противоположных направлениях».

В анализе города оценивались по семи критериям: предложения жилья, уровень безработицы, уровень бедности, средний показатель доходов, изменение занятости и изменения в бизнес-заведениях. Оказалось, что самое большое число неблагополучных городов сосредоточены на юге, 10 крупнейших неблагополучных городов находятся на северо-востоке и на Среднем Западе: Кливленд, Ньюарк, Буффало, Детройт и Толедо.

Самые процветающие крупные города находятся на другой стороне побережья - западные и тихоокеанские северо-западные технологические центры в Техасе (Плано и Остин), Калифорнии (Ирвин, Сан-Франциско и Сан-Хосе) и Аризоне (Гилберт, Чандлер и Скотсдейл).
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