Самые неблагополучные города Америки

Фото: AmericaRU.com
В Соединенных Штатах наблюдается растущий географический экономический разрыв, наиболее ярко наблюдавшийся в месяцы, предшествующие выборам в 2016 году. Сегодня один из шести американцев живет в местах, которые считаются экономически «проблемными». Более 84 миллионов живут в общинах, которые считаются процветающими.
«У вас на самом деле действительно сильная, быстро развивающаяся, непропорциональная картина роста в элитных сообществах, - отметил Джон Леттьери (John Lettieri), старший директор EIG по политике и стратегии. - Разрыв увеличивается между верхним и нижним пределом благополучия – общество расходится в противоположных направлениях».
В анализе города оценивались по семи критериям: предложения жилья, уровень безработицы, уровень бедности, средний показатель доходов, изменение занятости и изменения в бизнес-заведениях. Оказалось, что самое большое число неблагополучных городов сосредоточены на юге, 10 крупнейших неблагополучных городов находятся на северо-востоке и на Среднем Западе: Кливленд, Ньюарк, Буффало, Детройт и Толедо.
Самые процветающие крупные города находятся на другой стороне побережья - западные и тихоокеанские северо-западные технологические центры в Техасе (Плано и Остин), Калифорнии (Ирвин, Сан-Франциско и Сан-Хосе) и Аризоне (Гилберт, Чандлер и Скотсдейл).
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