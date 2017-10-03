Самые неблагополучные города Америки

3 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Новый анализ показал растущее неравенство между городами. Составлен рейтинг самых неблагополучных мест в Америке.В Соединенных Штатах наблюдается растущий географический экономический разрыв, наиболее ярко наблюдавшийся в месяцы, предшествующие выборам в 2016 году. Сегодня один из шести американцев живет в местах, которые считаются экономически «проблемными». Более 84 миллионов живут в общинах, которые считаются процветающими.«У вас на самом деле действительно сильная, быстро развивающаяся, непропорциональная картина роста в элитных сообществах, - отметил Джон Леттьери (John Lettieri), старший директор EIG по политике и стратегии. - Разрыв увеличивается между верхним и нижним пределом благополучия – общество расходится в противоположных направлениях».В анализе города оценивались по семи критериям: предложения жилья, уровень безработицы, уровень бедности, средний показатель доходов, изменение занятости и изменения в бизнес-заведениях. Оказалось, что самое большое число неблагополучных городов сосредоточены на юге, 10 крупнейших неблагополучных городов находятся на северо-востоке и на Среднем Западе: Кливленд, Ньюарк, Буффало, Детройт и Толедо.Самые процветающие крупные города находятся на другой стороне побережья - западные и тихоокеанские северо-западные технологические центры в Техасе (Плано и Остин), Калифорнии (Ирвин, Сан-Франциско и Сан-Хосе) и Аризоне (Гилберт, Чандлер и Скотсдейл).