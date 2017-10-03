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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесТретий день октября, а Мэрайя Кэри уже нарядила новогоднюю елку
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Третий день октября, а Мэрайя Кэри уже нарядила новогоднюю елку


Третий день октября, а Мэрайя Кэри уже нарядила новогоднюю елку
Фото: AmericaRU.com
Все, что я хочу на Рождество, - это начало октября. Так можно переиначить слова песни американской певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey), которая уже нарядила новогоднюю елку.

Певица дала интервью для Good Morning Britain, чтобы обсудить свой предстоящий британский Рождественский тур. Зрители отметили, что позади Кэри стоит наряженное по-новогоднему дерево. Также сама звезда была одета в красное праздничное платье.

Сотни пользователей высказали недоумение в Твиттере по поводу того, что уже третьего октября певица нарядила елку. «Что Мэрайя Кэри делает рядом с рожденственской елкой? Еще ведь начало октября!», - пишут зрители.
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