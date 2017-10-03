Третий день октября, а Мэрайя Кэри уже нарядила новогоднюю елку

Фото: AmericaRU.com
Певица дала интервью для Good Morning Britain, чтобы обсудить свой предстоящий британский Рождественский тур. Зрители отметили, что позади Кэри стоит наряженное по-новогоднему дерево. Также сама звезда была одета в красное праздничное платье.
Сотни пользователей высказали недоумение в Твиттере по поводу того, что уже третьего октября певица нарядила елку. «Что Мэрайя Кэри делает рядом с рожденственской елкой? Еще ведь начало октября!», - пишут зрители.
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