Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:27 am | Чикаго 3:27 am | Сан-Франциско 1:27 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесИзвестный рок-музыкант Том Петти умер в больнице
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Известный рок-музыкант Том Петти умер в больнице


Известный рок-музыкант Том Петти умер в больнице
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 66 лет скончался известный американский рок-музыкант Том Петти (Tom Petty), лидер группы Heartbreakers. Он признан мертвым в больнице Лос-Анджелеса, куда его привезли без сознания.

Менеджер Тома Петти заявил в понедельник вечером, что рокер умер в возрасте 66 лет. Петти был окружен семьей, его товарищами по группе и друзьями. Его нашли лежащим на полу дома в Малибу без сознания, у него произошла остановка сердца. Когда его доставили в больницу, врачи обнаружили смерть мозга. Через некоторое время музыкант скончался.

Петти и его группа были популярны с конца 70-х годов. Он является автором хитов «American Girl», «Stop Draggin` My Heart Around», «Breakdown», «Listen to Her Heart». Он попал в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году.

Петти родился и вырос в Гейнсвилле, штат Флорида. Он сказал, что хочет стать музыкантом, когда ему исполнилось 13 лет, когда увидел The Beatles на «Шоу Эд Салливана».
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117951
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus