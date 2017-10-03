Известный рок-музыкант Том Петти умер в больнице

Фото: AmericaRU.com
Менеджер Тома Петти заявил в понедельник вечером, что рокер умер в возрасте 66 лет. Петти был окружен семьей, его товарищами по группе и друзьями. Его нашли лежащим на полу дома в Малибу без сознания, у него произошла остановка сердца. Когда его доставили в больницу, врачи обнаружили смерть мозга. Через некоторое время музыкант скончался.
Петти и его группа были популярны с конца 70-х годов. Он является автором хитов «American Girl», «Stop Draggin` My Heart Around», «Breakdown», «Listen to Her Heart». Он попал в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году.
Петти родился и вырос в Гейнсвилле, штат Флорида. Он сказал, что хочет стать музыкантом, когда ему исполнилось 13 лет, когда увидел The Beatles на «Шоу Эд Салливана».
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