Известный рок-музыкант Том Петти умер в больнице

3 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

В возрасте 66 лет скончался известный американский рок-музыкант Том Петти (Tom Petty), лидер группы Heartbreakers. Он признан мертвым в больнице Лос-Анджелеса, куда его привезли без сознания.Менеджер Тома Петти заявил в понедельник вечером, что рокер умер в возрасте 66 лет. Петти был окружен семьей, его товарищами по группе и друзьями. Его нашли лежащим на полу дома в Малибу без сознания, у него произошла остановка сердца. Когда его доставили в больницу, врачи обнаружили смерть мозга. Через некоторое время музыкант скончался.Петти и его группа были популярны с конца 70-х годов. Он является автором хитов «American Girl», «Stop Draggin` My Heart Around», «Breakdown», «Listen to Her Heart». Он попал в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году.Петти родился и вырос в Гейнсвилле, штат Флорида. Он сказал, что хочет стать музыкантом, когда ему исполнилось 13 лет, когда увидел The Beatles на «Шоу Эд Салливана».