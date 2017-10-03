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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтрельба в Лас-Вегасе может повлиять на протоколы безопасности концертов
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Стрельба в Лас-Вегасе может повлиять на протоколы безопасности концертов


Стрельба в Лас-Вегасе может повлиять на протоколы безопасности концертов
Фото: AmericaRU.com
Стрельба в Лас-Вегасе во время концерта кантри-музыки может стать причиной для пересмотра протокола обеспечения безопасности во время концертов на территории США.

Как может трагедия повлиять на протоколы безопасности концерта? Пэт Кристенсон (Pat Christenson), организатор шоу в Лас-Вегасе, отмечает, что сотрудники службы безопасности должны расширить свое мышление. «Это будет другая игра, в которой нам придется смотреть даже периметр оцепления, - говорит Кристенсон. - Как только все это успокоится, полицейские могут осмыслить, что теперь нужно делать. Я думаю, что это будет еще один уровень защиты».

Кристенсон указывает на опыт столичного полицейского управления в надзоре за крупными собраниями в качестве основного превентивного метода. «Возможно, эта система нуждается в корректировке, хотя задача, конечно же, в том, чтобы предугадать непредсказуемые вещи», - отметил он.
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