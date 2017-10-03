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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСША отзовет две трети кубинских дипломатов после сверхзвуковой атаки
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США отзовет две трети кубинских дипломатов после сверхзвуковой атаки


США отзовет две трети кубинских дипломатов после сверхзвуковой атаки
Фото: AmericaRU.com
Около 60% сотрудников посольства США отозваны с Кубы после таинственной сверхзвуковой атаки, в результате которой пострадало несколько дипломатов.

Администрация Трампа отозвала две трети сотрудников посольства Кубы. Государственный департамент сделает официальное заявление уже во вторник, сообщает The Miami Herald, сославшись на три источника, знакомых с этим вопросом. Четвертый источник добавляет, что решение США об удалении кубинского персонала было актом «взаимности»с властями в Гаване.

В рамках Венской конвенции о дипломатических делах Гавана в любом случа несет ответственность за нападения на американских дипломатов. «Любой, кто взаимодействовал с Кубой, был на Кубе или имел какое-либо отношение к Кубе, понимает, что в Гаване мало что происходит. Кубинское правительство должно быть в курсе, что случилось с американцами из Госдепартамента», - отметил сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) из Флориды.

«Идея о том, что более 20 американцев, работающих в посольстве США, серьезно ранены на Кубе, и кубинское правительство ничего не знает об этом, смешна», - добавил он.

По меньшей мере, 20 сотрудников посольства получили повреждения слуха и другие проблемы со здоровьем из-за применения таинственного сверхзвукового оружия на Кубе.
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