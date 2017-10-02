Скалистые горы снова накрывает снег

2 октября 2017 года, 21:52

Фото: AmericaRU.com

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В Скалистых горах снова разразилась ранняя метель, которая обещает разбушеваться в начале этой недели, создавая предательские условия для путешествий и повышая риск массового отключения электроэнергии. В отличие отпредыдущего снегопада в сентябре, этот шторм выходит за границы горных районов и вторгается в долины.Была перекрыта межгосударственная автомагистраль I-70 в Колорадо между Вейл и Медной Горой в связи с рядом несчастных случаев на дороге из-за обледенения. Открыты приюты для тех, кто может сбиться с пути и попасть под снежные заносы.Толщина снега в зоне отдыха близ Вейл достигла 14 дюймов. Несколько горнолыжных курортов штата Колорадо объявили тревогу.Национальная метеорологическая служба предупредила жителей о возможных перебоях подачи электропитания. Также ожидается, что много деревьев будет сломано из-за обледенения веток, на которых еще сохранились листья, что утяжелит ветки.В Монтане также ожидается неблагоприятные условия для путешествий, в том числе в долинах, таких как Грейт-Фолс и Хелена. В северо-западной Монтане ожидаются обильные снегопады до вторника.