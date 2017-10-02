Собирается ли Барак Обама покупать недвижимость в Нью-Йорке?

2 октября 2017 года, 21:11

Фото: AmericaRU.com

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Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель могут добавить Большое Яблоко в свой портфель недвижимости, пишет издание «New York Post». Экс-первая пара была замечена в Верхнем Ист-Сайде.Дуплексные апартаменты в предвоенном 43-этажном здании с крытой баскетбольной площадкой и гаражами недавно были проданы за 10 миллионов долларов. По словам издания «Page Six», инсайдеры спекулируют информацией, что недвижимость приобретает семейство Обама. Сами супруги отказались от комментариев.Обама владеет домом в георгианском стиле в районе Гайд-парка на южной стороне Чикаго, а также домом в стиле Тюдоров в районе Калорама в Вашингтоне за 8 миллионов долларов.Но Нью-Йорк для Обамы имеет особый смысл, здесь он окончил Колумбийский университет, получив степень бакалавра. К тому же бывшая первая пара активно пользуется лучшим, что может предложить город, включая бродвейские шоу и бранчи со знаменитостями.