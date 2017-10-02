В Йемене убито пять лидеров-хуситов в ходе воздушной операции

Фото: AmericaRU.com
В военном заявлении не было подробностей, однако известно, что боевики убиты в ходе авиаудара в городе Харад в северо-западной провинции Хаджа. От представителей хуситов комментарий не поступало.
Хуситы в Йемене подняли восстание в 2004 году. В 2011 году приняли участие в йеменской революции, а в 2015 году захватили столицу Сану и большую часть страны, вынудив правительство временно перенести столицу в прибрежный город Аден. В том же году Саудовская Аравия и ее арабские союзники развернули воздушную кампанию по уничтожению военных достижений хуситов в Йемене. Считается, что хуситы финансово поддерживаются Ираном и Хезболлой. Согласно данным Организации Объединённых Наций в результате конфликта погибло 10 тысяч человек, среди которых значительная часть – мирное население.
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