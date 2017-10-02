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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМальчиков, подверженных риску психопатии, невозможно заразить смехом
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Мальчиков, подверженных риску психопатии, невозможно «заразить» смехом


Мальчиков, подверженных риску психопатии, невозможно заразить смехом
Фото: AmericaRU.com
Для большинства людей смех очень заразен. Почти невозможно услышать или увидеть кого-то, кто смеется, и не улыбнуться в ответ. Новое исследование показало, что у мальчиков нежелание смеяться вместе с другими может оказаться признаком развития психопатии в будущем.

Лица, подверженные риску психопатии, демонстрируют агрессивное поведение наряду с отсутствием эмпатии. Участникам эксперимента давали прослушать аудиозаписи искреннего и наигранного смеха, а также плача, в то время как ученые анализировали мозговую активность с помощью МРТ. Исследователи отметили, что мальчики, которые не смеялись в ответ на слышимый смех, как их сверстники, демонстрировали снижение реакции на звук смеха.

«В большинстве исследований основное внимание уделялось тому, как люди с психопатическими чертами обрабатывают негативные эмоции и как отсутствие реакции на них может объяснить их способность к агрессии», - говорит старший автор эксперимента Эсси Видинг (Essi Viding) из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology ».
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