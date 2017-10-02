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Может ли умеренное употребление алкоголя увеличить риск развития рака?


Может ли умеренное употребление алкоголя увеличить риск развития рака?
Фото: AmericaRU.com
Алкоголь, может быть, и упрощает общение людей, но ВОЗ отмечает, что он также вызывает рак. На прошлой неделе алкогольную промышленность обвинили в преуменьшении связи спиртных напитков с семью видами рака: ротовой полости, горла, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки.

Исследователи обнаружили, что информация об «умеренном употреблении алкоголя», финансируемая алкогольной промышленностью, склоняет людей к мысли, что только алкоголизм увеличивает риск этих видов рака. Однако специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения отмечают, что даже в небольших дозах спиртное способно увеличить риск.

Кроме того, исследователи заявили, что индивидуальные генетические различия в метаболизме алкоголя также могут увеличить риск развития рака. Этанол в алкогольных напитках распадается на ацетальдегид, который токсичен для клеток, повреждает ДНК и белки. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Drug and Alcohol Review».
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