Нобелевскую премию в области медицины присудили за исследование циркадных ритмов

2 октября 2017 года, 18:24

Фото: AmericaRU.com

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Джеффри Холл (Jeffrey Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael Young) получили Нобелевскую премию в области медицины или физиологии. Они раскрыли молекулярный механизм, управляющий циркадными ритмами организма.Трое ученых провели эксперимент на плодовых мушках и смогли определить ген, который контролирует ритм повседневной жизни живого организма. В заявлении комитета Нобелевской премии говорится, что доктор Холл, доктор Росбаш и доктор Янг «смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить, как растения, животные и люди адаптируют свои циркадные ритмы, чтобы синхронизироваться с оборотами Земли». Изучая дрозофил, исследователи выяснили, что ген, который они анализировали, кодировал белок, накапливавшийся в клетках ночью, а затем разрушал его в течение дня.«С изящной точностью наши биологические часы приспосабливают нашу физиологию к совершенно различным фазам дня. Они регулируют такие важные функции, как поведение, уровень гормонов, сон, температуру тела и обмен веществ», - отметили члены комитета.