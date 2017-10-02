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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНобелевскую премию в области медицины присудили за исследование циркадных ритмов
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Нобелевскую премию в области медицины присудили за исследование циркадных ритмов


Нобелевскую премию в области медицины присудили за исследование циркадных ритмов
Фото: AmericaRU.com
Джеффри Холл (Jeffrey Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael Young) получили Нобелевскую премию в области медицины или физиологии. Они раскрыли молекулярный механизм, управляющий циркадными ритмами организма.

Трое ученых провели эксперимент на плодовых мушках и смогли определить ген, который контролирует ритм повседневной жизни живого организма. В заявлении комитета Нобелевской премии говорится, что доктор Холл, доктор Росбаш и доктор Янг «смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить, как растения, животные и люди адаптируют свои циркадные ритмы, чтобы синхронизироваться с оборотами Земли». Изучая дрозофил, исследователи выяснили, что ген, который они анализировали, кодировал белок, накапливавшийся в клетках ночью, а затем разрушал его в течение дня.

«С изящной точностью наши биологические часы приспосабливают нашу физиологию к совершенно различным фазам дня. Они регулируют такие важные функции, как поведение, уровень гормонов, сон, температуру тела и обмен веществ», - отметили члены комитета.
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