В Нью-Йорке взорван мост

Фото: AmericaRU.com
Мост был рассчитан на трафик в 10 тысяч автомобилей в день и мог пропускать через себя до 180 тысяч человек. Его заменили более новые вантовые мосты, которые словно парят над водой, а не врыты в землю.
Металлические части начали демонтировать на металлолом еще с июля, потом сняли асфальт и бетон, чтобы не образовывалось много пыли при взрыве. Взорванные останки падали на амортизирующую «подушку» из плотного песка. Предполагалось, что летом его и взорвут, однако работы отложили.
Мост был введен в эксплуатацию еще в 1939 году и за десятилетия успел прославиться своими пробками, а в последние годы окончательно устарел.
Тадеуш Костюшко, в честь которого был назван мост, был лидером восстания в Польше против российско-прусской оккупации. В 1776 году он участвовал в войне за независимость США, где отличился и получил орден из рук самого Джорджа Вашингтона, после чего вернулся домой.
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