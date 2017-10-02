Детективов по борьбе с наркотиками обвиняют в изнасиловании

2 октября 2017 года, 16:59

Фото: AmericaRU.com

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Подросток из Бруклина обвиняет двух детективов Нью-Йорка в изнасиловании после задержания за наркотики. Скандальное обвинение 18-летней девушки проверяют агенты службы внутренней безопасности полиции Нью-Йорка.«Меня зверски изнасиловали, моя жизнь разрушена, и каждый раз, когда я вижу полицейских, у меня начинается приступ паники», - сообщила девушка через своего адвоката Майкла Дэвида (Michael David).Детективы не были арестованы, однако им пришлось сдать оружие и полицейские значки. Внутренняя служба изучает все аресты, производимые детективами, а также ищет других предполагаемых жертв.Полицейские из отдела по борьбе с наркотиками, Эдвард Мартинс (Edward Martins) и Ричард Холл (Richard Hall), проводили тайную операцию по приобретению наркотиков, в ходе которой задержали девушку-подростка, обнаружив у нее марихуану и клоназепам. Надев на девушку наручники, отвезли в участок. По словам адвоката жертвы, перед тем как доставить девушку в участок, детективы остановили машину и принудили ее к половому акту.Медицинский осмотр в больнице Маймонда выявил признаки сексуального насилия. Матинс и Холл до окончания расследования не давали комментариев, однако коллегам сказали, что секс был добровольным.