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Политические силы, которые выступают против мигрантов, намерены одержать победу 15 октября, сформировав коалиционное правительство. Это может быть первая победа правых сил в Австрии. После Второй мировой войны правительство страны всегда было центристским. Такой поворот событий может ободрить европейских политиков, которые занимают жесткую позицию в отношении ислама и иммиграции.
Также закон, который официально звучит – «Запрет на закрытие лица», запрещает лыжные маски, хирургические (вне больниц) и маски для вечеринок. Нарушение может повлечь штраф в размере 150 евро (около 180 долларов США) и полиция имеет право применять силу к тем, кто будет сопротивляться исполнению закона.
Бурка является синонимом паранджи или чадры. Это женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.
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