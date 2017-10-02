В Австрии запретили носить паранджу

2 октября 2017 года, 16:21

Фото: AmericaRU.com

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В Австрии, начиная с воскресенья, заработал закон, который запрещает закрывать лицо на улице. Так называемый «запрет на ношении бурки» может предвещать возможные политические потрясения на фоне предстоящих выборов в стране.Политические силы, которые выступают против мигрантов, намерены одержать победу 15 октября, сформировав коалиционное правительство. Это может быть первая победа правых сил в Австрии. После Второй мировой войны правительство страны всегда было центристским. Такой поворот событий может ободрить европейских политиков, которые занимают жесткую позицию в отношении ислама и иммиграции.Также закон, который официально звучит – «Запрет на закрытие лица», запрещает лыжные маски, хирургические (вне больниц) и маски для вечеринок. Нарушение может повлечь штраф в размере 150 евро (около 180 долларов США) и полиция имеет право применять силу к тем, кто будет сопротивляться исполнению закона.Бурка является синонимом паранджи или чадры. Это женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.