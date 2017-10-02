Меняющие цвет татуировки помогут контролировать уровень глюкозы в крови

2 октября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи из Гарварда и Массачуссетского технологического института разработали смарт-чернила, которые помогут делать меняющие цвет татуировки, способные показывать уровень глюкозы в крови.Татуировки быстро становятся больше, чем просто средством самовыражения: вскоре их можно использовать для более практичных применений, таких как отслеживание уровней алкоголя в крови или превращение кожи в сенсорный экран. Теперь команда из Гарварда и Массачусетского технологического института разработала смарт-чернила как биометрические показатели, которые меняют свой цвет в зависимости от уровня глюкозы в данный момент.Используя такие чернила, татуировщики могут создать на теле человек маркер состояний, который не требует энергии для обработки или передачи данных – это лишь простые химические реакции. Чернила взаимодействуют с интерстициальной жидкостью тела, которая переносит питательные вещества в клетки и выводит из них ненужные вещества. Жидкость работает в тесном контакте с плазмой крови, что означает, что она действует как показатель концентрации химических веществ в крови в данный момент времени.Исследователи назвали проект «Dermal Abyss», и пока протестировано два вида чернил. Один демонстрирует уровень глюкозы, меняя цвет от зеленого до коричневого. Второй тип отслеживает концентрацию натрия для предотвращения обезвоживания, - зеленый цвет становится ярче.