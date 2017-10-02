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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЗависимость может стать смягчающим обстоятельством при совершении преступлений
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Зависимость может стать смягчающим обстоятельством при совершении преступлений


Зависимость может стать смягчающим обстоятельством при совершении преступлений
Фото: AmericaRU.com
Джули Элдред (Julie Eldred) позирует из Массачусетса имеет зависимость от опиоидов, и суд приказал ей воздерживаться от принятия препаратов на время условного наказания из-за воровства. Она проведет в тюрьме 10 дней, пока ее адвокат ищет клинику для лечения. В понедельник, 2 октября, суд штата Массачусетс рассмотрит ее дело, оспаривающее практику приговора людям с наркоманией оставаться без наркотиков в качестве условного срока.

В уникальном случае, который может иметь большие последствия, Элдред сейчас бросает вызов практике принуждения людей с наркоманией оставаться без наркотиков. Она утверждает, что, заключая в тюрьму людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, за то, что они не смогли остаться «чистыми», суды несправедливо наказывают за то, что людям не под силу.

Большинство специалистов по наркомании, включая такие группы, как Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками и Американское общество наркомании, рассматривают зависимость от употребления психоактивных веществ как заболевание мозга, которое препятствует способности человека контролировать свое желание употреблять наркотики. В соответствии с этим зависимость может быть пересмотрена как обстоятельство при совершении преступлений.

Элдред было предъявлено обвинение в воровстве за кражу ювелирных изделий, она приговорена к одному году условно, что позволяет ей избежать тюрьмы, если она соблюдает определенные условия. Она не нарушила никаких других условий, но ее отправили в тюрьму, где она не получает лечения, поскольку она не справилась со своей зависимостью. Ее адвокаты говорят, что ее тюремное заключение было неконституционным и что ее нарушение условий условного срока не было «преднамеренным».
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