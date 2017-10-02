Продажи губной помады во всем мире сильно вырастут

Фото: AmericaRU.com
L`Oréal был определен в отчете Technavio как лидер рынка в 2014 году, и его слияние с NYX в этом году дало ему дополнительное преимущество, особенно в США. Второе место занимает компания Estée Lauder.
В настоящее время на Америку приходится самая большая доля на рынке - 32,82%, дальше следует Бразилия.
Специальные магазины, в том числе MAC, Sephora и Shiseido, были самыми популярными местами для покупки помады в 2014 году, на долю которых приходилось 38,2% рынка..
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