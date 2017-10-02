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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПродажи губной помады во всем мире сильно вырастут
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Продажи губной помады во всем мире сильно вырастут


Продажи губной помады во всем мире сильно вырастут
Фото: AmericaRU.com
Согласно отчету от Technavio, глобальный рынок помады достиг уровня 7,15 миллиардов долларов в 2014 году и составлял 46% мирового рынка косметики для губ. Ожидается, что к 2019 году доходы продажи губной помады будут расти со скоростью 3,76% в год и превысят 8,6 миллиардов долларов.

L`Oréal был определен в отчете Technavio как лидер рынка в 2014 году, и его слияние с NYX в этом году дало ему дополнительное преимущество, особенно в США. Второе место занимает компания Estée Lauder.

В настоящее время на Америку приходится самая большая доля на рынке - 32,82%, дальше следует Бразилия.
Специальные магазины, в том числе MAC, Sephora и Shiseido, были самыми популярными местами для покупки помады в 2014 году, на долю которых приходилось 38,2% рынка..
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