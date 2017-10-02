Ученые шокированы невероятным открытием о глобальном потеплении

2 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117921

Удивительное новое исследование Объединенного исследовательского института глобальных изменений предполагает, что коровий помет может играть гораздо большую роль в потеплении нашей планеты, чем мы думали.Мы можем смеяться над понятием выбросов метана, вызванных жизнедеятельностью коров, в качестве одного из ведущих источников глобального изменения климата, однако исследование предполагает, что это воздействие может быть намного больше, чем мы считали. Более ранние оценки выбросов метана от домашнего скота были изначально уменьшены примерно на 10 процентов. Это цифра, которая может повлиять на то, как мы подсчитываем, какие источники вызывают потепление.Коровы производят метан как естественный побочный продукт их пищеварения. Метан - это большая часть так называемого «парникового эффекта», в котором атмосфера захватывает больше солнечной энергии вместо отражения ее обратно в космос, заставляя нашу Землю нагреваться, как печь.Результаты были опубликованы в журнале Carbon Balance and Management.