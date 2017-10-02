Ученые шокированы невероятным открытием о глобальном потеплении

Фото: AmericaRU.com
Мы можем смеяться над понятием выбросов метана, вызванных жизнедеятельностью коров, в качестве одного из ведущих источников глобального изменения климата, однако исследование предполагает, что это воздействие может быть намного больше, чем мы считали. Более ранние оценки выбросов метана от домашнего скота были изначально уменьшены примерно на 10 процентов. Это цифра, которая может повлиять на то, как мы подсчитываем, какие источники вызывают потепление.
Коровы производят метан как естественный побочный продукт их пищеварения. Метан - это большая часть так называемого «парникового эффекта», в котором атмосфера захватывает больше солнечной энергии вместо отражения ее обратно в космос, заставляя нашу Землю нагреваться, как печь.
Результаты были опубликованы в журнале Carbon Balance and Management.
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