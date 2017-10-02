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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTesla хочет построить специальные зарядные станции, которые будут продавать еду и кофе
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Tesla хочет построить специальные зарядные станции, которые будут продавать еду и кофе


Tesla хочет построить специальные зарядные станции, которые будут продавать еду и кофе
Фото: AmericaRU.com
Tesla расширяет свою сеть станций подзарядки Supercharger, автопроизводитель намерен построить высокопроизводительные розничные магазины на базе таких станций. Такие точки генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) назвал «Mega Superchargers».

Он считает, что станции должны быть комплексами с туалетами, кухней и прочими удобствами. «Это должно быть потрясающее место, чтобы провести полчаса времени, а затем продолжить путь», - отметил он. Станции подзарядки для электромобилей в настоящее время расположены через США и других странах, обеспечивая максимальную скорость подзарядки, доступную владельцам Tesla. Однако станция может иметь различное количество зарядных точек, и они не всегда расположены в лучших районах для проведения времени.

Возможно, что компания откроет собственную сеть кофеен и фастфуда, чтобы обеспечить владельцев своих авто перекусом во время подзарядки аккумуляторов.
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