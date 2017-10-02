Tesla хочет построить специальные зарядные станции, которые будут продавать еду и кофе

Фото: AmericaRU.com
Он считает, что станции должны быть комплексами с туалетами, кухней и прочими удобствами. «Это должно быть потрясающее место, чтобы провести полчаса времени, а затем продолжить путь», - отметил он. Станции подзарядки для электромобилей в настоящее время расположены через США и других странах, обеспечивая максимальную скорость подзарядки, доступную владельцам Tesla. Однако станция может иметь различное количество зарядных точек, и они не всегда расположены в лучших районах для проведения времени.
Возможно, что компания откроет собственную сеть кофеен и фастфуда, чтобы обеспечить владельцев своих авто перекусом во время подзарядки аккумуляторов.
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