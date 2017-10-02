110 тысяч пассажиров Monarch Airlines застряли в аэропортах

Фото: AmericaRU.com
Всего отменено от 300 000 будущих билетов, управление гражданской авиации США пытается решить проблему, как перевезти пассажиров компании. «Это беспрецедентная ситуация», - заявил британский министр транспорта Крис Грейлинг (Chris Grayling).
Сайт monarch.caa.co.uk был создан для оказания помощи застрявшим путешественникам, в то время как более 30 самолетов были зафрахтованы, чтобы помочь им вернуться домой.
Ранее AirBerlin также подала заявление о банкротстве в августе. Ирландскому RyanAir пришлось отменить тысячи рейсов из-за нехватки пилотов, сообщает CNN Money.
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