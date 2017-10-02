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110 тысяч пассажиров Monarch Airlines застряли в аэропортах


110 тысяч пассажиров Monarch Airlines застряли в аэропортах
Фото: AmericaRU.com
Monarch Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, стала банкротом в понедельник утром, порядка 110 тысяч пассажиров в разных аэропортах застряли из-за отмены рейсов, запланированных в ближайшие недели.

Всего отменено от 300 000 будущих билетов, управление гражданской авиации США пытается решить проблему, как перевезти пассажиров компании. «Это беспрецедентная ситуация», - заявил британский министр транспорта Крис Грейлинг (Chris Grayling).

Сайт monarch.caa.co.uk был создан для оказания помощи застрявшим путешественникам, в то время как более 30 самолетов были зафрахтованы, чтобы помочь им вернуться домой.

Ранее AirBerlin также подала заявление о банкротстве в августе. Ирландскому RyanAir пришлось отменить тысячи рейсов из-за нехватки пилотов, сообщает CNN Money.
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