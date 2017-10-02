110 тысяч пассажиров Monarch Airlines застряли в аэропортах

2 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Monarch Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, стала банкротом в понедельник утром, порядка 110 тысяч пассажиров в разных аэропортах застряли из-за отмены рейсов, запланированных в ближайшие недели.Всего отменено от 300 000 будущих билетов, управление гражданской авиации США пытается решить проблему, как перевезти пассажиров компании. «Это беспрецедентная ситуация», - заявил британский министр транспорта Крис Грейлинг (Chris Grayling).Сайт monarch.caa.co.uk был создан для оказания помощи застрявшим путешественникам, в то время как более 30 самолетов были зафрахтованы, чтобы помочь им вернуться домой.Ранее AirBerlin также подала заявление о банкротстве в августе. Ирландскому RyanAir пришлось отменить тысячи рейсов из-за нехватки пилотов, сообщает CNN Money.