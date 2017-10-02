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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПолную жительницу Техаса уволили с работы за то, что она сделала фото топлес
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Полную жительницу Техаса уволили с работы за то, что она сделала фото топлес


Полную жительницу Техаса уволили с работы за то, что она сделала фото топлес
Фото: AmericaRU.com
Сотрудницу Austin Bank Texas, которая имеет лишний вес, уволили за публикацию фото топлес, которые она сделала вместе со своим женихом.

Женщина беременна своим первым ребенком, но и без этого имеет размер «сайз плюс». Ее уволили за то, что она выложила откровенные фото со своим бойфрендом на Facebook. Пара Стефани и Аррин сделали такие снимки, чтобы сообщить всем о своей помолвке. Аррин остался в джинсах, а его беременная подруга была в бикини, но без верха.

Фотографии, снятые Wolf & Rose Photography, были размещены на странице компании в Facebook, и многие пользователи отреагировали на снимки – более 67 тысяч лайков и тысячи комментариев.

«Я, честно говоря, никогда не чувствовала себя более привлекательной, - сказала Стефани. - Я так нервничала в ожидании конечного результата. Я не знала, чего ожидать. Но когда я увидела альбом, я была в шоке. Я так влюблена и уверена, каждый человек должен уметь видеть себя в этом свете».

Стефани в течение многих лет боролась с насмешками по поводу ее размером. В конце концов, дело закончилось тем, что ее уволили с работы. «Они сказали, что я топлесс, и это было неуместно, а они ориентированы на семью, - сказала Стефани. - Их решение не только лишило ее ее страхования, но и финансовой защиты на время беременности и родов».
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