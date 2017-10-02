Мормонский апостол Роберт Д. Хейлз умер между сессиями религиозной конференции

2 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 85 лет в воскресенье скончался Роберт Д. Хейлз (Robert D. Hales), который считался мормонским апостолом.Когда Роберт Д. Хейлз был молодым подростком, живущим на Лонг-Айленде, его отец отвез его в Священную Рощу в Нью-Йорке, тот же самый лесной заповедник, где основатель мормонов Джозеф Смит примерно в том же возрасте сообщил, что видел небесных посланников - больше, чем столетием ранее. Впоследствии более 40 лет он занимал руководящие посты в местных мормонских конгрегациях, 23 годы был апостолом.«Он мирно умер сегодня я в 12:15. в больнице, в окружении его жены и семьи», - сказал представитель церкви Иисуса Христа святых последних дней Эрик Хокинс. Он умер несколько минут после утренней сессии 187-й полугодовой Генеральной конференции.