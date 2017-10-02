Марк Цукерберг извинился, что ег работа использовалась для разделения людей

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В субботу вечером, в конец Йом Киппур, самый священный день года для евреев, главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг выложил пост с извинениями. «У тех, кого я обидел в этом году, я прошу прощения, и я постараюсь быть лучше, - написал он в кратком сообщении. – А также за то, как моя работа использовалась для того, чтобы разделять людей, а не объединять нас, я прошу прощения, и я буду работать, чтобы исправить это».
Цукерберг ничего особенного не сказал, но его меа кулпа появилась на фоне возникших доказательств того, что россияне использовали платформу для распространения пропаганды и влияния на настроения избирателей в США.
«Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии. Это не то, за что мы стоим », - сказал Цукерберг.
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