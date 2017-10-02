На концерте в знаменитом отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay открыли стрельбу

Фото: AmericaRU.com
Звук автоматической стрельбы прервал шоу «Harve Route 91» около 10 часов вечера, в популярном казино Невады выступал кантри-музыкант Джейсон Олдей. Выстрелы продолжались и после того, как звук отключили, в толпе раздавались крики. Очевидцы видели несколько раненых в крови, лежавших в траве у отеля.
Пресс-секретарь медицинской службы университета Невады Данита Коэн (Danita Cohen) подтвердила, что «несколько человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницу».
Полицейские блокировали несколько улиц около отеля, обыскали заведение, однако стрелок до сих пор не найден.
Позднее стало известно, что ранено 24 человека, погибло 2.
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