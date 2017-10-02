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На концерте в знаменитом отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay открыли стрельбу


На концерте в знаменитом отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay открыли стрельбу
Фото: AmericaRU.com
Во время концерта кантри-музыки в популярном отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. Это вызвало хаос, испуганные зрители выбегали из зала на улицу.

Звук автоматической стрельбы прервал шоу «Harve Route 91» около 10 часов вечера, в популярном казино Невады выступал кантри-музыкант Джейсон Олдей. Выстрелы продолжались и после того, как звук отключили, в толпе раздавались крики. Очевидцы видели несколько раненых в крови, лежавших в траве у отеля.

Пресс-секретарь медицинской службы университета Невады Данита Коэн (Danita Cohen) подтвердила, что «несколько человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницу».
Полицейские блокировали несколько улиц около отеля, обыскали заведение, однако стрелок до сих пор не найден.

Позднее стало известно, что ранено 24 человека, погибло 2.
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