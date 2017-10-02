На концерте в знаменитом отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay открыли стрельбу

2 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Во время концерта кантри-музыки в популярном отеле Лас-Вегаса Mandalay Bay неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. Это вызвало хаос, испуганные зрители выбегали из зала на улицу.Звук автоматической стрельбы прервал шоу «Harve Route 91» около 10 часов вечера, в популярном казино Невады выступал кантри-музыкант Джейсон Олдей. Выстрелы продолжались и после того, как звук отключили, в толпе раздавались крики. Очевидцы видели несколько раненых в крови, лежавших в траве у отеля.Пресс-секретарь медицинской службы университета Невады Данита Коэн (Danita Cohen) подтвердила, что «несколько человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницу».Полицейские блокировали несколько улиц около отеля, обыскали заведение, однако стрелок до сих пор не найден.Позднее стало известно, что ранено 24 человека, погибло 2.