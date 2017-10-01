Не спится? Лучшее лекарство от бессонницы - игнорировать ее

1 октября 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Если у вас проблемы со сном, скорее всего, вы пробовали длинный список потенциальных средств лечения – от горячей ванны перед сном до снотворного. Оказывается, лучший подход справиться с бессонницей – сделать вид, что ее нет. Такой вариант медики все чаще советуют пациентам.Идея игнорировать бессонницу основана на простом принципе: беспокойство об отсутствии сна мешает заснуть. Это реакция стресса, и когда мы подвергаемся стрессу, наше тело переходит в режим защиты, что делает приход сна еще менее вероятным. Доктор Крис Уинтер (Chris Winter), автор исследования «The Sleep Solution», говорит, что нет такой вещи, как неспособность спать.«Обычно пациент с бессонницей спит, по крайней мере, несколько часов в сутки. Он плохо спит, но все же делает это, - объясняет он. - Использование таких фраз, как «Я не могу спать», создает чувства беспокойства и беспомощности, и, как только это происходит, возможность заснуть уходит».