Не спится? Лучшее лекарство от бессонницы - игнорировать ее

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Идея игнорировать бессонницу основана на простом принципе: беспокойство об отсутствии сна мешает заснуть. Это реакция стресса, и когда мы подвергаемся стрессу, наше тело переходит в режим защиты, что делает приход сна еще менее вероятным. Доктор Крис Уинтер (Chris Winter), автор исследования «The Sleep Solution», говорит, что нет такой вещи, как неспособность спать.
«Обычно пациент с бессонницей спит, по крайней мере, несколько часов в сутки. Он плохо спит, но все же делает это, - объясняет он. - Использование таких фраз, как «Я не могу спать», создает чувства беспокойства и беспомощности, и, как только это происходит, возможность заснуть уходит».
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