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Хаббл поймал активную комету дальше, чем когда-либо


Хаббл поймал активную комету дальше, чем когда-либо
Фото: AmericaRU.com
Космический телескоп Хаббл захватил комету C/2017 K2, которая вышла за пределы орбиты Сатурна, в 2 миллиардах километров от Солнца. Эта активная комета находится дальше, чем все обнаруженные до этого.

Когда она приближается к солнцу, комета начинает от нагрева испарять материю, и этот ареол называется комой. В то время как ядро кометы составляет лишь 12 км, кома тянется в 10 раз больше диаметра Земли.

Согласно заявлению NASA, K2, скорее всего, начала свое путешествие в сферическом облаке Оорта, окружающем Солнечную систему, в которой размещены сотни миллиардов комет. Поскольку это первый полет кометы в Солнечную систему, ее состав может отражать условия в ранней системе, до образования планет.

Нечеткое гало кометы, вероятно, формируется от таких веществ, как кислород, азот, углекислый газ и окись углерода, превращающихся из твердого вещества в газ, когда комета приближается Солнцу.

Дэвид Джуитт (David Jewitt), ведущий автор исследования, специалист Калифорнийского университета, отметил, что большинство комет обнаруживается гораздо ближе к Солнцу, около орбиты Юпитера, поэтому «к тому времени, когда мы их увидим, эти поверхностные летучие вещества уже испаряются».
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