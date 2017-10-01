Мэрилин Мэнсон травмирован во время концерта в Нью-Йорке

1 октября 2017 года, 13:00

Фото: AmericaRU.com

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Американский рок-идол Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) получил травму на сцене в нью-йоркском концертном зале Hammerstein в субботу вечером. Одна из сценических опор упала на него.В заявлении представителей музыканта говорится: «Мэнсон получил травму в конце шоу в Нью-Йорке. Его лечат в местной больнице». Источник, близкий к артисту, рассказал Variety вскоре после инцидента, что Мэнсон «будет в порядке».Инцидент произошел на 45-й минуте шоу. В центре сцены был выстроен подиум с двумя гигантскими муляжами пистолетом.Когда Мэнсон сделал несколько шагов назад, подиум пошатнулся, и одна из опор упала на музыканта. Его группа продолжала играть несколько мгновений, пока не заметила, что певец не встает. Шоу пришлось остановить.Тур Мэрилина Мэнсона «Heaven Upside Down» начался всего два дня назад в штате Мэриленд. Альбом с таким же названием будет выпущен на следующей неделе.