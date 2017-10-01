Мужчина умер, выпрыгнув из вертолета в океан недалеко от Малибу

1 октября 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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В субботу погиб пассажир частного вертолета, который выпрыгнул с борта прямо в океан в районе Малибу.Как сообщает спасательная служба Лос-Анджелеса, это произошло в субботу в середине дня. Мужчину вытащили из воды, на суше его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но это не помогло. Его объявили мертвым на месте.Имя прыгуна не разглашается. Его смерть расследует Департамент шерифа округа Лос-Анджелес и Федеральная авиационная администрация.Пилот вертолета Robinson R22 сообщил диспетчеру, что человек прыгнул с самолета самовольно.