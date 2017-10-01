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Главная страница → Раздел: События/СкандалыО Джей Симпсон вышел из тюрьмы после 9 лет заключения
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О Джей Симпсон вышел из тюрьмы после 9 лет заключения


О Джей Симпсон вышел из тюрьмы после 9 лет заключения
Фото: AmericaRU.com
Скандально известный футболист О Джей Симпсон (O.J. Simpson), некогда выигравший дело об убийстве своей жены, освобожден из тюрьмы Невады после 9-летнего срока, который он отбывал за ограбление.

Пресс-секретарь тюрьмы штата Невада Брук Кист сообщила, что Симпсон был выпущен в 12:08 утра в субботу из исправительного центра Лавлок. Неизвестно, кто встретил Симпсона после его освобождения. Также она не знает, куда Симпсон отправился в свои первые часы свободы. «У меня нет никакой информации о том, куда он поехал», - добавила Кист.

70-летний Симпсон получил условно-досрочное освобождение, в течение пяти лет он будет оставаться под наблюдением полиции. По словам его адвоката, Симпсон собирался поехать во Флориду к семье и поесть стейков. Симпсон также планирует приобрести iPhone и познакомиться с новыми технологиями. Двое из детей Симпсона, Джастин и Сидней, живут во Флориде, как и его близкий друг Том Скотто.

В 1994 году была убила жена футболиста Николь Браун Симпсон и ее друг Рональд Голдман. Симпсону, который в 1968 году стал лучшим американским футболистом, удалось выиграть дело в 1995 году. Он был лицом рекламных роликов Hertz и построил карьеру в кино, в частности, сыграл в «Голом пистолете». Через два года после оправдательного приговора Симпсона все же признали виновным в гражданском суде и обязали выплатить 33,5 миллионов семье Гольдмана - теперь это около 65 миллионов долларов.

16 сентября 2007 года Симсон привел пятерых мужчин, которых он едва знал, в казино Palace Station в Лас-Вегасе, пытаясь найти предметы, которые якобы были украдены у футболиста после его оправдания в убийствах 1994 года. Двое из мужчин с Симпсоном в Лас-Вегасе носили оружие. В 2008 году Симпсона осудили за ограбление.
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