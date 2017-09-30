США «прощупывает почву» в переговорах с Северной Кореей

30 сентября 2017 года, 21:20

Фото: AmericaRU.com

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В субботу администрация Трампа подтвердила, что находится в прямом контакте с правительством Северной Кореи по вопросам ядерно-ракетных испытаний, открывая возможности для решения кризиса за пределами эскалации конфликта.«Мы прощупываем почву, так что следите за дальнейшими событиями», - сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson), поделившись информацией, что США имеют надежные каналы связи с Пхеньяном и «не сидят в темноте».США и КНДР уже длительное время обмениваются угрозами - Пхеньян заверяет, что их ракеты долетят до США, а президент Дональд Трамп обещал «полностью стереть» Северную Корею.«Вся эта ситуация слишком накалились, если бы Северная Корея прекратила запускать ракеты, то это бы понизило градус», - сказал госсекретарь. Когда его спросили по поводу гневных твитов президента, он ушел от критики Трампа, сказав: «Полагаю, всем хотелось бы, чтобы он немного утихомирился».В идеале США хотят добиться полного отказа КНДР от ядерного оружия, несмотря на то, что наличие ядерной бомбы заложено в основах северокорейской конституции.«Думаю, лидеры Северной Кореи смогли бы поменять и конституцию», - заявил Тиллерсон.