В Камбодже разводят свиней-мутантов

Фото: AmericaRU.com
Генно-модифицированная порода была выведена в 2015 году исследователями Южной Кореи и Китая. Однако результаты показали, что «двухмускульные» свиньи-мутанты не жизнеспособны. Из 32 клонированных свиней, которые участвовали в исследовании, только 13 дожили до восьми месяцев и только одну посчитали здоровой. Также у свиней возникают проблемы при родах из-за больших размеров поросят.
Компания Duroc Cambodia опубликовала на Facebook фотографии свиней-мутантов, содержащихся в клетках. Из-за неестественно огромных мышц животные не могут нормально передвигаться.
«Свиньи-мутанты вырастают до огромных размеров, чтобы их убивали для еды, - возмущается Дэнни Пратер (Danny Prater) из PETA. – Это настоящий ад, который разворачивается на камбоджийской ферме».
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