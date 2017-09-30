В Камбодже разводят свиней-мутантов

30 сентября 2017 года, 20:15

Фото: AmericaRU.com

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Фермеры в Камбодже разводят генетически модифицированных свиней с аномально большими мышцами. PETA - организация по защите животных - утверждает, что такие свиньи дают значительно больше мяса и позволяют заработать больше денег, однако за счет благосостояния животных.Генно-модифицированная порода была выведена в 2015 году исследователями Южной Кореи и Китая. Однако результаты показали, что «двухмускульные» свиньи-мутанты не жизнеспособны. Из 32 клонированных свиней, которые участвовали в исследовании, только 13 дожили до восьми месяцев и только одну посчитали здоровой. Также у свиней возникают проблемы при родах из-за больших размеров поросят.Компания Duroc Cambodia опубликовала на Facebook фотографии свиней-мутантов, содержащихся в клетках. Из-за неестественно огромных мышц животные не могут нормально передвигаться.«Свиньи-мутанты вырастают до огромных размеров, чтобы их убивали для еды, - возмущается Дэнни Пратер (Danny Prater) из PETA. – Это настоящий ад, который разворачивается на камбоджийской ферме».