Охота на геев в Египте: шестеро заключенных пройдут принудительное ректальное обследование

Фото: AmericaRU.com
Их арест проходит в рамках широкомасштабных репрессий против гомосексуализма, которые начались на прошлой неделе в связи с проведением концерта в поддержку сексуальных
меньшинств в консервативной мусульманской стране. На концерте были замечены радужные флаги.
Было арестовано 11 человек, одного из них уже приговорили к шести годам тюремного заключения. В первую очередь репрессиям подверглись те, кто был замечен с флагами на концерте рок-группы «Машру Лейла», вокалист которой является открытым геем. Шестерых арестованных судебно-медицинская служба собирается подвергнуть ректальным обследованиям, чтобы определить, имели ли они гомосексуальный секс. Для судебной системы Египта это распространённая практика. Однако Amnesty International считает, что подобные обследования нарушают запрет о пытках и жестоком обращении в соответствии с международным правом.
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