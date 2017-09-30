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Главная страница → Раздел: В миреОхота на геев в Египте: шестеро заключенных пройдут принудительное ректальное обследование
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Охота на геев в Египте: шестеро заключенных пройдут принудительное ректальное обследование


Охота на геев в Египте: шестеро заключенных пройдут принудительное ректальное обследование
Фото: AmericaRU.com
В Египте шестерых мужчин арестовали за «распространение сексуальных отклонений» и «разврат» в социальных сетях. По сообщению организации Amnesty International, до суда их собираются подвергнуть анальному обследованию.

Их арест проходит в рамках широкомасштабных репрессий против гомосексуализма, которые начались на прошлой неделе в связи с проведением концерта в поддержку сексуальных

меньшинств в консервативной мусульманской стране. На концерте были замечены радужные флаги.

Было арестовано 11 человек, одного из них уже приговорили к шести годам тюремного заключения. В первую очередь репрессиям подверглись те, кто был замечен с флагами на концерте рок-группы «Машру Лейла», вокалист которой является открытым геем. Шестерых арестованных судебно-медицинская служба собирается подвергнуть ректальным обследованиям, чтобы определить, имели ли они гомосексуальный секс. Для судебной системы Египта это распространённая практика. Однако Amnesty International считает, что подобные обследования нарушают запрет о пытках и жестоком обращении в соответствии с международным правом.
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