Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:24 pm | Чикаго 12:24 pm | Сан-Франциско 10:24 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ штате Джорджия убита сотрудник полиции
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В штате Джорджия убита сотрудник полиции


В штате Джорджия убита сотрудник полиции
Фото: AmericaRU.com
В пригороде штата Джорджия произошло происшествие со стрельбой, в ходе которого была убита полицейский детектив, второй сотрудник полиции ранен. По словам шерифа Кенни Додда (Kenny Dodd), детектив округа Полк Кристен Херн (Kristin Hearne) была смертельно ранена в пятницу. Второй сотрудник, Дэвид Гудрич (David Goodrich), не получил серьезных травм - его спас пуленепробиваемый жилет.

Сет Брэндон Шпенглер (Seth Brandon Spangler) был в розыске за нарушение пробации. Его обнаружили вместе с сообщницей около лесистой местности недалеко от Сидартауна, когда сотрудники полиции разыскивали угнанную машину. При общении с полицией Шпенглер выхватил пистолет и открыл огонь.

«Мне трудно понять, почему он посчитал приемлемым убийство полицейского, который выполнял свою работу. Это бессмысленное убийство», - сказал Додд на пресс-конференции.

Шпенглер попытался скрыться, но вскоре были задержан полицией.

«Он просто вышел из лесу полностью голый и сдался», - сообщил шериф.

29-летняя Херн имела пятилетний стаж работы в полиции, у нее остался трехлетний ребенок и муж. Шпенглер был освобожден из тюрьмы в августе 2016 года, он отбывал наказание за жестокое обращение с детьми, а после - за хранение наркотиков в заключении.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117891
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus