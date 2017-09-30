В штате Джорджия убита сотрудник полиции

Фото: AmericaRU.com
Сет Брэндон Шпенглер (Seth Brandon Spangler) был в розыске за нарушение пробации. Его обнаружили вместе с сообщницей около лесистой местности недалеко от Сидартауна, когда сотрудники полиции разыскивали угнанную машину. При общении с полицией Шпенглер выхватил пистолет и открыл огонь.
«Мне трудно понять, почему он посчитал приемлемым убийство полицейского, который выполнял свою работу. Это бессмысленное убийство», - сказал Додд на пресс-конференции.
Шпенглер попытался скрыться, но вскоре были задержан полицией.
«Он просто вышел из лесу полностью голый и сдался», - сообщил шериф.
29-летняя Херн имела пятилетний стаж работы в полиции, у нее остался трехлетний ребенок и муж. Шпенглер был освобожден из тюрьмы в августе 2016 года, он отбывал наказание за жестокое обращение с детьми, а после - за хранение наркотиков в заключении.
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