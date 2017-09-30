В штате Джорджия убита сотрудник полиции

30 сентября 2017 года, 17:26

Фото: AmericaRU.com

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В пригороде штата Джорджия произошло происшествие со стрельбой, в ходе которого была убита полицейский детектив, второй сотрудник полиции ранен. По словам шерифа Кенни Додда (Kenny Dodd), детектив округа Полк Кристен Херн (Kristin Hearne) была смертельно ранена в пятницу. Второй сотрудник, Дэвид Гудрич (David Goodrich), не получил серьезных травм - его спас пуленепробиваемый жилет.Сет Брэндон Шпенглер (Seth Brandon Spangler) был в розыске за нарушение пробации. Его обнаружили вместе с сообщницей около лесистой местности недалеко от Сидартауна, когда сотрудники полиции разыскивали угнанную машину. При общении с полицией Шпенглер выхватил пистолет и открыл огонь.«Мне трудно понять, почему он посчитал приемлемым убийство полицейского, который выполнял свою работу. Это бессмысленное убийство», - сказал Додд на пресс-конференции.Шпенглер попытался скрыться, но вскоре были задержан полицией.«Он просто вышел из лесу полностью голый и сдался», - сообщил шериф.29-летняя Херн имела пятилетний стаж работы в полиции, у нее остался трехлетний ребенок и муж. Шпенглер был освобожден из тюрьмы в августе 2016 года, он отбывал наказание за жестокое обращение с детьми, а после - за хранение наркотиков в заключении.