Ветеран встал на колено перед кортежем Трампа

30 сентября 2017 года, 16:56

Фото: AmericaRU.com

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В Индианаполисе ветеран армии, держа в руках американский флаг, встал на колено перед проезжающим кортежем Трампа. Фотограф агентства Reuters Джонотан Эрнст (Jonathan Ernst ) запечатлел ветерана, и опубликованное фото обещает стать вирусным.Марвин Бутрайт (Marvin Boatright), одетый в головной убор Американского Легиона, сказал, что этот жест предназначен для «кое-кого в кортеже». «Будучи ветераном и афроамериканцем, я все еще готов служить Богу и стране, - сказал 60-летний Ботрайт. – Но, продолжая любить Бога и страну, нужно выступать против социальной несправедливости».Ботрайт считает, что Трамп был неправ, когда раскритиковал игроков НФЛ за то, что они встали на колено во время исполнения государственного гимна.«Для главнокомандующего недопустимо называть наших граждан «сукиными детьми», это некорректно и низко для той должности, которую он занимает, - сказал Ботрайт. – Коленопреклонение выражает то разочарование, которое вызвано тем, что происходит в нашей стране».Напомним, что в воскресенье, несколько десятков игроков НФЛ встали на колени во время государственного гимна в знак протеста против расового неравенства.