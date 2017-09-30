Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:24 am | Чикаго 9:24 am | Сан-Франциско 7:24 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыШесть опасностей в доме для домашних питомцев
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Шесть опасностей в доме для домашних питомцев


Шесть опасностей в доме для домашних питомцев
Фото: AmericaRU.com
Как ни странно, но дом - не самое безопасное место для ваших домашних питомцев. Кошки постоянно любят заползать в маленькие уголки или щели, а собакам нравится грызть и жевать все, до чего дотягиваются их зубы и лапы. Но есть ряд мер, с помощью которых можно уберечь пушистых членов семьи.

1. Держите крышку унитаза закрытой

Поскольку кошки и собаки всегда находятся в поисках прохладного источника воды, некоторые домашние животные рассматривают туалетную воду как подходящий вариант. Однако вода из унитаза не только грязная, но и может содержать примеси сильнодействующих чистящих средств. Не забывайте держать крышку унитаза закрытой.

2. Накройте мебель

С помощью покрывал можно спасти любимую мебель: например, одним можно накрыть диван, а вторым застелить кровать. Мягкие на ощупь, покрывала выступают барьером от шерсти, возможной грязи и даже когтей.

3. Комнатные растения

Если ваше жилище утопает в зелени, то вы, возможно, захотите пересмотреть свои взгляды на некоторые из растений. Более двухсот видов могут быть ядовиты для домашних животных, включая ирисы, азалии и пасхальные лилии. При попадании в организм некоторые растения могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и даже привести к смерти.

Вот некоторые из нетоксичных вариантов:

- африканские фиалки;

- бегония;

- ромашки;

- драцена;

- папоротники;

- недотроги ;

- орхидеи;

- розы;

- львиный зев.

4. Следите за проводами

Домашние животные и провода просто несовместимы. Некоторым ну очень нравиться грызть электрические шнуры, несмотря на удары током. Но, к счастью существуют специальных покрытия проводов, которые можно купить в специальных магазинах.

5. Мусорное ведро

Мусорные ведра - желанные источники лакомств и игрушек для домашних животных. Поэтому рекомендация та же, что и в первом пункте – ведра должны быть с плотно закрывающейся крышкой и в идеале находиться в недоступном месте, например, под мойкой с закрывающейся дверцей.

6. Стиральные машины

Кошки часто прячутся от жары в самых неожиданных местах. Поэтому старайтесь держать крышку стиральной машины всегда закрытой и не забывайте проверять перед стиркой, не сидит ли кто-то в барабане. Нелишним было бы закидывать вещи по отдельности - есть риск с ворохом белья закинуть кошку в стиральную машину.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117887
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus