Шесть опасностей в доме для домашних питомцев

Фото: AmericaRU.com
1. Держите крышку унитаза закрытой
Поскольку кошки и собаки всегда находятся в поисках прохладного источника воды, некоторые домашние животные рассматривают туалетную воду как подходящий вариант. Однако вода из унитаза не только грязная, но и может содержать примеси сильнодействующих чистящих средств. Не забывайте держать крышку унитаза закрытой.
2. Накройте мебель
С помощью покрывал можно спасти любимую мебель: например, одним можно накрыть диван, а вторым застелить кровать. Мягкие на ощупь, покрывала выступают барьером от шерсти, возможной грязи и даже когтей.
3. Комнатные растения
Если ваше жилище утопает в зелени, то вы, возможно, захотите пересмотреть свои взгляды на некоторые из растений. Более двухсот видов могут быть ядовиты для домашних животных, включая ирисы, азалии и пасхальные лилии. При попадании в организм некоторые растения могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и даже привести к смерти.
Вот некоторые из нетоксичных вариантов:
- африканские фиалки;
- бегония;
- ромашки;
- драцена;
- папоротники;
- недотроги ;
- орхидеи;
- розы;
- львиный зев.
4. Следите за проводами
Домашние животные и провода просто несовместимы. Некоторым ну очень нравиться грызть электрические шнуры, несмотря на удары током. Но, к счастью существуют специальных покрытия проводов, которые можно купить в специальных магазинах.
5. Мусорное ведро
Мусорные ведра - желанные источники лакомств и игрушек для домашних животных. Поэтому рекомендация та же, что и в первом пункте – ведра должны быть с плотно закрывающейся крышкой и в идеале находиться в недоступном месте, например, под мойкой с закрывающейся дверцей.
6. Стиральные машины
Кошки часто прячутся от жары в самых неожиданных местах. Поэтому старайтесь держать крышку стиральной машины всегда закрытой и не забывайте проверять перед стиркой, не сидит ли кто-то в барабане. Нелишним было бы закидывать вещи по отдельности - есть риск с ворохом белья закинуть кошку в стиральную машину.
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