Шесть опасностей в доме для домашних питомцев

30 сентября 2017 года, 16:04

Фото: AmericaRU.com

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Как ни странно, но дом - не самое безопасное место для ваших домашних питомцев. Кошки постоянно любят заползать в маленькие уголки или щели, а собакам нравится грызть и жевать все, до чего дотягиваются их зубы и лапы. Но есть ряд мер, с помощью которых можно уберечь пушистых членов семьи.1. Держите крышку унитаза закрытойПоскольку кошки и собаки всегда находятся в поисках прохладного источника воды, некоторые домашние животные рассматривают туалетную воду как подходящий вариант. Однако вода из унитаза не только грязная, но и может содержать примеси сильнодействующих чистящих средств. Не забывайте держать крышку унитаза закрытой.2. Накройте мебельС помощью покрывал можно спасти любимую мебель: например, одним можно накрыть диван, а вторым застелить кровать. Мягкие на ощупь, покрывала выступают барьером от шерсти, возможной грязи и даже когтей.3. Комнатные растенияЕсли ваше жилище утопает в зелени, то вы, возможно, захотите пересмотреть свои взгляды на некоторые из растений. Более двухсот видов могут быть ядовиты для домашних животных, включая ирисы, азалии и пасхальные лилии. При попадании в организм некоторые растения могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и даже привести к смерти.Вот некоторые из нетоксичных вариантов:- африканские фиалки;- бегония;- ромашки;- драцена;- папоротники;- недотроги ;- орхидеи;- розы;- львиный зев.4. Следите за проводамиДомашние животные и провода просто несовместимы. Некоторым ну очень нравиться грызть электрические шнуры, несмотря на удары током. Но, к счастью существуют специальных покрытия проводов, которые можно купить в специальных магазинах.5. Мусорное ведроМусорные ведра - желанные источники лакомств и игрушек для домашних животных. Поэтому рекомендация та же, что и в первом пункте – ведра должны быть с плотно закрывающейся крышкой и в идеале находиться в недоступном месте, например, под мойкой с закрывающейся дверцей.6. Стиральные машиныКошки часто прячутся от жары в самых неожиданных местах. Поэтому старайтесь держать крышку стиральной машины всегда закрытой и не забывайте проверять перед стиркой, не сидит ли кто-то в барабане. Нелишним было бы закидывать вещи по отдельности - есть риск с ворохом белья закинуть кошку в стиральную машину.