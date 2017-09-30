Цинк может остановить рост раковых клеток

30 сентября 2017 года, 08:56

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что добавки цинка могут значительно ингибировать пролиферацию раковых клеток пищевода.Предыдущие исследования показали, что цинк необходим для поддержания здоровья человека и защищает пищевод от рака. Однако до сих пор не было полностью понято, почему цинк обладает способностью предотвращать рак в пищеводе. Специалисты Университета Техаса обнаружили, что цинк селективно останавливает рост раковых клеток, но не нормальных эпителиальных клеток пищевода.Результаты были опубликованы в журнале «Federation of American Societies for Experimental Biology». По данным Национального института рака, рак пищевода является шестой ведущей причиной смерти от рака во всем мире. По оценкам, в 2016 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано почти 16 тысяч случаев смерти от рака пищевода.«Дефицит цинка был обнаружен у многих больных раком. Как клинические, так и биологические исследования показали, что этот минерал очень важен для общего здоровья организма и профилактики рака», - отметили исследователи. Цинк является важным элементом многих белков и ферментов, а его недостаток делает невозможным функционирование клеток.