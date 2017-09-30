Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:24 pm | Чикаго 6:24 pm | Сан-Франциско 4:24 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЦинк может остановить рост раковых клеток
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Цинк может остановить рост раковых клеток


Цинк может остановить рост раковых клеток
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что добавки цинка могут значительно ингибировать пролиферацию раковых клеток пищевода.

Предыдущие исследования показали, что цинк необходим для поддержания здоровья человека и защищает пищевод от рака. Однако до сих пор не было полностью понято, почему цинк обладает способностью предотвращать рак в пищеводе. Специалисты Университета Техаса обнаружили, что цинк селективно останавливает рост раковых клеток, но не нормальных эпителиальных клеток пищевода.

Результаты были опубликованы в журнале «Federation of American Societies for Experimental Biology». По данным Национального института рака, рак пищевода является шестой ведущей причиной смерти от рака во всем мире. По оценкам, в 2016 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано почти 16 тысяч случаев смерти от рака пищевода.

«Дефицит цинка был обнаружен у многих больных раком. Как клинические, так и биологические исследования показали, что этот минерал очень важен для общего здоровья организма и профилактики рака», - отметили исследователи. Цинк является важным элементом многих белков и ферментов, а его недостаток делает невозможным функционирование клеток.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117885
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus