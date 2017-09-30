Эпидемия ЗППП в США: случаи хламидиоза, гонореи и сифилиса на подъеме

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Согласно данным доклада, в 2016 году в Соединенных Штатах в Центрах по контролю и профилактике заболеваний было зарегистрировано в общей сложности более 2 миллионов случаев хламидиоза, гонореи и сифилиса. Это самое высокое число случаев, когда-либо зарегистрированных по этим трем болезням с 1941 года, когда начали собирать статистические данные.
Из этих заболеваний, передающихся половым путем, хламидиоз является наиболее распространенным - 1,6 миллион новых диагнозов в США в 2016 году. Кроме того, у около 470 тысяч человек диагностировали гонорею, а у 28 тысяч человек - первичный и вторичный сифилис. Все заболевания можно вылечить с помощью антибиотиков, но если их не лечить, они могут привести к серьезным последствиям для здоровья, включая бесплодие, мертворождение, опасные для жизни осложнения во время беременности и повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией.
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