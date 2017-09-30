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Медитация может быть профилактикой сердечных заболеваний


Медитация может быть профилактикой сердечных заболеваний
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что медитация поможет предотвратить болезни сердца.

В соответствии с новым обзором Американской ассоциации кардиологов, практика, которой около 7 тысяч лет, помогает снизить некоторые факторы риска сердечных заболеваний. Тем не менее, ученые подчеркнули, что медитация не должна заменять мероприятия, которые считаются золотым стандартом при профилактике сердечных заболеваний: здоровый образ жизни и следование рекомендациям врача.

Согласно полученным данным, ежегодно более 200 миллиардов долларов США тратятся на пациентов с сердечными заболеваниями. Опрос National Health Interview Survey, проведенный Национальными институтами здравоохранения, показал, что около 8 процентов американцев занимаются медитацией. И 17 процентов пациентов с сердечными заболеваниями проявили интерес к участию в клиническом исследовании, посвященном влиянию медитации.

Чтобы лучше понять, как медитация может снизить факторы риска сердечных заболеваний, ученые рассмотрели существующие исследования. Результаты были опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association». Исследователи обнаружили, что медитация связана со снижением уровня стресса, тревоги и депрессии, а также улучшением качества сна и общего благополучия. Согласно обзору, стресс, беспокойство, депрессия и плохой сон могут быть связаны с риском сердечных заболеваний. Медитация также может помочь людям бросить курить.
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