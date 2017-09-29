Из-за давки на мосту в Мумбаи погибли 22 человека

Фото: AmericaRU.com
«На мосту было слишком много людей, все хотели побыстрее покинуть мост, никто не помогал упавшим, мы просто хотели выбраться оттуда», - сказал Бриджеш Упадхай, один из тех, кто был на мосту в этот момент.
По словам спасателя, пришлось сломать перила моста, чтобы людям было легче выбраться. Кому-то показалось, что мост начал обрушиваться, и паника усилилась. Причиной мог послужить сильный дождь, из-за которого крытый мост оказался перегружен, так как люди искали навес, спасаясь от ливня. А когда что-то заставило толпу двигаться вперед, случилась трагедия.
В больницы поступили 32 раненых, среди них 19 женщин и 13 мужчин. Полиция Мумбаи призвала жителей сдать кровь для пострадавших. Родственник одного из погибших рассказал, что подобное в Индии происходит нередко. Так в городе Бангалор в толпе двое были затоптаны во время раздачи купонов на бесплатное питание.
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