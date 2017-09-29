Американская дипмиссия на Кубе подверглась акустическим атакам

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Американское посольство на Кубе продолжит работать, сократив персонал на 60 процентов. Должностные лица заявили, что США прекратит выдавать визы, однако связанно это будет не с ответными мерами, а из-за нехватки персонала. Чиновники заверяют, что для граждан США, которые находятся на острове, посольство будет работать в обычном режиме.
Также государственный департамент призвал граждан США воздержаться от поездок на Кубу, чтобы не подвергаться риску, так как атаки зафиксированы и в гостиницах, где проживают американские граждане.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес (Bruno Rodríguez) при встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) отрицал причастность Кубы к каким-либо атакам. Он сказал, что его правительство продолжит сотрудничать с правительством США и готово присоединиться к расследованиям звуковых атак.
В ноябре прошлого года американские дипломаты стали испытывать по ночам необъяснимые ощущения, сопровождающиеся странными звуками, после чего жаловались на резкое ухудшение здоровья.
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