Американская дипмиссия на Кубе подверглась акустическим атакам

29 сентября 2017 года, 19:04

Фото: AmericaRU.com

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Государственный департамент США отзывает дипломатов и их семьи, а также обслуживающий персонал из посольства на Кубе. Связано это с тем, что посольство подверглось таинственным акустическим атакам, так заявили официальные лица США.Американское посольство на Кубе продолжит работать, сократив персонал на 60 процентов. Должностные лица заявили, что США прекратит выдавать визы, однако связанно это будет не с ответными мерами, а из-за нехватки персонала. Чиновники заверяют, что для граждан США, которые находятся на острове, посольство будет работать в обычном режиме.Также государственный департамент призвал граждан США воздержаться от поездок на Кубу, чтобы не подвергаться риску, так как атаки зафиксированы и в гостиницах, где проживают американские граждане.Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес (Bruno Rodríguez) при встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) отрицал причастность Кубы к каким-либо атакам. Он сказал, что его правительство продолжит сотрудничать с правительством США и готово присоединиться к расследованиям звуковых атак.В ноябре прошлого года американские дипломаты стали испытывать по ночам необъяснимые ощущения, сопровождающиеся странными звуками, после чего жаловались на резкое ухудшение здоровья.