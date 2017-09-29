Мать из Айовы бросила четверых детей, чтобы улететь на отдых в Европу

29 сентября 2017 года, 18:57

Фото: AmericaRU.com

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30-летняя женщина из пригорода Де-Мойн, штат Айова, была заключена под стражу, после своего двенадцатидневного европейского отпуска в Германии, в ходе которого она оставила без присмотра четырех детей.Полиция Джонстона обвинила Эрин Макке (Erin Macke) по четырем пунктам, один из которых – угроза жизни детей, так как в доме хранилось огнестрельное оружие, находящееся в пределах досягаемости. По словам полиции, Макке все же пыталась организовать присмотр для своих детей, двоим из которых по 12 лет, третьему 7, а четвертому 6, но не смогла. Отец одного из них сообщил полиции, что дети оставлены без присмотра.Лейтенант полиции Тайлер Томпкинс (Tyler Tompkins) сказал каналу Des Moines KCCI, что все попытки Макке решить вопрос с сиделками не увенчались успехом, и она просто улетела, оставив своих детей без присмотра.«Они были взволнованы и обескуражены, я про тех, кому по 12 лет», - сказал Томпкинс о детях.Сотрудники полиции посетили дом и вызвали социальную службу Айовы, которая взяла детей под временную опеку. Затем полицейские смогли связаться с Макке в Германии и потребовали ее срочного возвращения. Несмотря на обещание вернуться в воскресенье, женщина прилетела в четверг и была взята под стражу.