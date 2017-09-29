Ученые обнаружили, что неспособность почувствовать запах мяты связана с деменцией

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Исследование факторов риска так же важно, как и поиск методов лечения, поскольку они взаимосвязаны: для начала - обнаружение потенциального риска, а затем - предотвращение болезни. Новое исследование, проведенное специалистами Чикагского университета, продемонстрировало простой и доступный тест, который поможет выявить риск деменции. Проанализировав данные почти 3 тысяч человек в возрасте от 57 до 85 лет, исследователи выяснили, что ухудшение обоняния поможет при диагностировании заболевания.
Испытуемым были предложены пять разных запахов: мята, рыба, апельсин, роза и кожа. Люди, которые не могли определить хотя бы один из ароматов, страдали деменцией. У почти 80 процентов тех, кто определил только один или два запаха, также диагностировали заболевание.
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