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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили, что неспособность почувствовать запах мяты связана с деменцией
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Ученые обнаружили, что неспособность почувствовать запах мяты связана с деменцией


Ученые обнаружили, что неспособность почувствовать запах мяты связана с деменцией
Фото: AmericaRU.com
По данным Ассоциации болезни Альцгеймера, заболевание является шестой по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах. Ежегодный бюджет на исследования в данной области составляет около 480 миллионов долларов. В настоящее время ученым важно определить факторы риска, которые делают людей более склонными к развитию заболевания.

Исследование факторов риска так же важно, как и поиск методов лечения, поскольку они взаимосвязаны: для начала - обнаружение потенциального риска, а затем - предотвращение болезни. Новое исследование, проведенное специалистами Чикагского университета, продемонстрировало простой и доступный тест, который поможет выявить риск деменции. Проанализировав данные почти 3 тысяч человек в возрасте от 57 до 85 лет, исследователи выяснили, что ухудшение обоняния поможет при диагностировании заболевания.

Испытуемым были предложены пять разных запахов: мята, рыба, апельсин, роза и кожа. Люди, которые не могли определить хотя бы один из ароматов, страдали деменцией. У почти 80 процентов тех, кто определил только один или два запаха, также диагностировали заболевание.
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