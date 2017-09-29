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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОбнаружена интригующая связь между сном, познавательными способностями и шизофренией
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Обнаружена интригующая связь между сном, познавательными способностями и шизофренией


Обнаружена интригующая связь между сном, познавательными способностями и шизофренией
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что существует молекулярный мостик, соединяющий сон и память, о котором ранее не было известно.

Более 3,2 миллионов американцев страдают шизофренией, и ежегодно заболевание диагностируется у 100 тысяч человек. Болезнь имеет широкий спектр симптомов, включая зрительные и слуховые галлюцинации, проблемы с когнитивной и мотивационной сферой. Однако когнитивным способностям уделяется недостаточно внимания, хотя у больных шизофренией возникают проблемы с обучением и памятью. Для многих это первый признак болезни.

Новое исследование, проведенное специалистами Школы медицины при Университете Мэриленда, обнаружило интригующие связи между сном, когнитивными способностями и кинуреновой кислотой. Эти связи могли бы осветить механизм, который вызывает когнитивные проблемы у людей с шизофренией, и указывать путь к новым методам лечения, чтобы уменьшить некоторые симптомы болезни.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Sleep». В последние годы ученые определили, что кинуреновая кислота представляет собой нейроактивный метаболит кинуренина, который образуется в головном мозге. Люди с шизофренией имеют более высокий, чем обычно, уровень кинуреновой кислоты. Ученые предположили, что эти повышенные уровни могут быть связаны с рядом симптомов, наблюдаемых при болезни, включая проблемы с обучением и памятью. Однако механизмы, лежащие в основе когнитивных нарушений у пациентов, остаются неясными.
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